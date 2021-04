Un livre qui me plait : "Les aventures de Super Linette"

Line Renaud la plus célèbre des nordistes à l’abordage d’une nouvelle aventure ! Avec son petit Pirate, le Cavalier King Charles qui l’accompagne au quotidien, elle devient l’héroïne d’albums jeunesse qui consacrent "Super Linette".

L’un est rose bonbon, l’autre bleu pastel.

Et il faut dire que les deux premiers volets des "Aventures de Super Linette" avaient de quoi intriguer !

Depuis quelques semaines Mademoiselle from Armentières ne quitte pas le devant de la scène, mais dans un tout autre registre. Un Sidaction 2021 très remarqué, des paroles fortes sur le droit à mourir dans la dignité… C’est un des visages de la chanteuse et comédienne, militante de tant de combats, engagée, attentive, et jamais bien loin des présidents de Vincent Auriol à Emmanuel Macron.

Ici pas vraiment de tapis rouge mais des livrets rondement menés pour les 6/8 ans.

Des aventures à faire pâlir "Ma sorcière bien aimée" car Line et ses 92 ans se moquent bien des décennies qui la séparent de ses petits lecteurs, elle se téléporte comme la Samantha de notre enfance, avec la légèreté d’un papillon, traversant les brumes de ciel gris pour consoler et apporter des rêves sur un plateau.

Deux écoliers Lucienne et Théo sont les premiers héros de papier, sortis de l’imagination de l’auteur David Lelait-Helo, déjà dans l’aventure en 2018 de "Mes années Las Vegas".

Ici il est question de roses, de voyages, et de chien qui parle ! Line qui n’a pas été mère choisit de murmurer à l’oreille des enfants.

La grand-mère préférée des français apparaît délicieusement illustrée. Chic même sur son vélo d’appartement, brushing impeccable et toujours belle .

Le bonheur, tel un souffle…

Avec la force de vie qui est la sienne.

Une de ses petites pirateries dont elle a le secret.