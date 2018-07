L'Unesco reporte sa décision de classer les sites franco-belges de la Grande Guerre

Tourisme en péril

"Mémoire négative"

Avec 23 sites répartis sur ses trois départements, la Picardie est une terre de mémoire de la Grande Guerre, et l'activité touristique y est étroitement liée. Les acteurs de l'économie locale, qui appréhendaient la fin des commémorations du centenaire, comptaient sur l'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco."On va bientôt fêter la fin de la Première guerre mondiale, on va avoir un creux d'une année ou deux.", explique Stéphane Demilly, député (UDI) de la Somme.Pour contester cette décision et demander un examen rapide du dossier, l'élu a écrit à la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay.Pour justifier ce report,. Une justification qui ne convainc pas les rédacteurs du projets. Franck Viltart est l'un d'eux, et explique sa surprise : "On peut vraiment s'étonner que des experts du patrimoine mondial parle de mémoire négative, alors qu'Auschwitz-Birkenau a été classé parmi les premiers sites au Patrimoine mondial en 1979, lors de la création de l'Unesco."L'association "Paysages et sites de la Grande Guerre", initiatrice du projet, compte se réunir pour une réécriture complète du dossier.