Tennis : Kristina Mladenovic, "pas sûre de jouer" l'US Open à cause du test positif de Paire, réussit son entrée

Pression et cri de triomphe

"Je n'étais pas sûre de pouvoir jouer"

Plusieurs joueurs français confinés

Kristina Mladenovic, 44mondiale, s'est qualifiée pour le 2tour de l'US Open en éliminant lundi l'Américaine Hailey Baptiste (236et bénéficiaire d'une invitation) 7-5, 6-2 en 1H26 min.Après un bras de fer dans le premier set, où les joueuses n'ont cessé de se prendre le service l'une à l'autre (4 breaks pour la Française, 3 pour l'Américaine), la Nordiste a nettement pris le dessus.Logiquement éliminée au 1tour de l'Open d'Australie en janvier par Karolina Pliskovaet battue au 2tour de Cincinnati la semaine dernière par Elise Mertens (18e), Mladenovic bénéficie à New York des nombreux forfaits pour être tête de série.Elle a profité lundi de cette protection en affrontant une joueuse mal classée, mais le grand cri poussé en remportant le match sur un jeu de service blanc en dit long sur la pression qu'elle devait ressentir."On a attendu si longtemps pour revenir en compétition, je me sens privilégiée de rejouer", a-t-elle commenté sur le court après avoir essuyé quelques larmes."Je n'étais pas sûre de pouvoir jouer", a-t-elle par ailleurs reconnu, en référence aux conséquences du test positif au coronavirus qui a entraîné l'exclusion de son compatriote Benoît Paire."Nous avons eu de mauvaises nouvelles il y a deux jours et depuis je vivais un cauchemar", a déclaré la native de Saint-Pol-sur-Mer. "Je n'étais pas sûre de pouvoir jouer. J'étais comme dans une bulle dans la bulle, alors je suis très reconnaissante d'avoir pu être sur le court aujourd'hui".Le test positif de Paire, révélé dimanche, a entraîné, outre son exclusion immédiate du tournoi et sa mise en quarantaine "au moins dix jours", le confinement d'un certain nombre d'autres joueurs qui l'avaient côtoyé. Leur participation était depuis menacée.Mais la directrice du tournoi Stacey Allaster a assuré lundi que tous ces joueurs, dont les noms n'ont pas été officiellement divulgués, étaient "autorisés à participé" après enquête. Selon le quotidien L'Equipe , les joueurs concernés sont Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Edouard Roger-Vasselin. Le nom de Mladenovic n'était pas apparu parmi les joueurs menacés jusqu'à ce qu'elle avoue elle-même lundi ses craintes.Kristina Mladenovic affrontera au prochain tour la Russe Varvara Gracheva (102).