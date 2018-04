VIDEO. Le VAFC assure son maintien contre Quevilly-Rouen

⏱ C'est terminé à Quevilly. VA prend un point en Normandie. #QRMVAFC (2-2) pic.twitter.com/pv4eSiUrHs — Valenciennes FC (@VAFC) 27 avril 2018

Quevilly - VAFC : le résumé du match

Avec le point rapporté par le VAFC après son match nul à Quevilly (2-2), il n'y a désormais plus aucun risque de descente.Il y avait pourtant à craindre, quand après 36 minutes le Normanddonnait l'avantage à son équipe. Il faut attendre la seconde mi-temps et l'égalisation de(66) pour respirer.Puis l'espoir d'une victoire pointe vingt minutes plus tard lorsquemarque à la 81. Les hommes de Réginald Ray prennent l'ascendant, sitôt rattrapés à la 83sur un tir deÀ la 36journée de Ligue 2, le VAFC pointe désormais à l , à une distance sécurisée de Bourg-en-Bresse, premier relégable à 33 points.