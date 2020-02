Le VAFC, battu à Clermont, a raté sa semaine

Clermont - VAFC 1-3

Un but de Chevalier dès la 4ème minute et on croyait les Valenciennois parfaitement lancés... Mais Clermont n'a pas paniqué et a marqué coup sur coup deux buts : Zedadka (31e), Cuffaut (33e, csc). 2-1 à la mi-temps pour des Clermontois qui restent sur 10 matchs sans défaite.Malgré une bonne réaction après la pause, le VAFC ne réussira pas à revenir. Pire, il encaisse à 3ème but par Magnin à la 77ème minute."On avait fait une entame plus qu'intéressante, résume Olivier Guéguan, l'entraîneur valenciennois, mais notre première période n'est pas du tout aboutie. Il y avait la place pour faire mieux..."2 nuls, une défaite : une semaine négative pour les Valenciennois. Le VAFC laisse filer Clermont dans le Top 5 et est désormais 7ème du classement.