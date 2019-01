Le VAFC condamné à verser 285 000 euros à Faruk Hadzibegic par les Prud'hommes

Dommages et intérêts et préjudice moral

Le conseil des prud'hommes de Valenciennes a condamné le club de football du VAFC à verserà son ancien entraîneur, le Bosnien, pour, a-t-on appris mardi auprès de la juridiction.Dans cette décision rendue lundi et rapportée par l'Equipe et La Voix du Nord , le conseil a notamment considéré que le limogeage "" d'Hadzibegic, entraîneur du VAFC d, était "non fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse".En conséquence, le club a été condamné às, comprenant en particulier un rappel de salaire, deset uneAncien défenseur pour l'ex-Yougoslavie,, entraîne actuellement le Red Star, également en Ligue 2.