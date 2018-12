VIDÉO. Le VAFC défait à Niort

Le résumé du match Niort - VAFC

⏱ C'est terminé à Niort. Courte défaite des Rouge et Blanc dans les Deux-Sèvres... #CNFCVAFC 1-0 pic.twitter.com/7lCUpEXltr — Valenciennes FC (@VAFC) 4 décembre 2018

Le, mardi soir, où il a étépendant la 17journée de Ligue 2.Il aura fallu attendre la fin du match pour voir un premier but inscrit, sur un tir du Niortaisà la 82minute. Et les joueurs du Hainaut n'ont pas eu l'occasion de réagir face aux Chamois Niortais, 6au classement avec près du double de points (30).avec 17 points, les Nordistes s'étaient pourtant refait une santé et n'avaient plus perdu de match depuis un mois.Et le prochain match s'annonce particulièrement délicat :, leader du championnat le lundi 17.