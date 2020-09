Le VAFC l'emporte contre une équipe de Châteauroux réduite à dix

⏱ 16'



Contre Dunkerque la semaine prochaine

Bon départ pour le VAFC qui l'a emporté samedi soir à domicile contre Châteauroux (1-0) pour la 3de Ligue 2, et démarre la saison avec six points au classement.Pourtant, la victoire a été laborieuse, et ce même malgré la supériorité numérique des Nordistes : d'emblée, vers la 16minute, Nama Fofana a reçu un carton rouge en bloquant Kévin Cabral, réduisant à dix l'équpe de Châteauroux.Dans ces conditions, la rencontre a tout de même été poussive : il aura fallu attendre, à la 67minute, un coup franc de Teddy Chevalier réceptionné par Baptiste Guillaume pour inscrire le seul et unique but du match.Suffisant pour prendre l'ascendant et récupérer deux points à l'issue de la rencontre, mais pas pour satisfaire Olivier Guégan, pour qui il est certes "toujours important de prendre des points à la maison". Quant au contenu, le coach valenciennois estime qu'"on est en capacité de faire beaucoup mieux, bien sûr".Le VAFC est à la sixième classe du classement provisoire (6 pts) et affrontera l'USL Dunkerque le 19 septembre. Le promu dunkerquois n'a pas pu jouer son match , samedi, contre Ajaccio après que l'équipe a été refoulée lors d'une escale de l'avion censé l'amener en Corse : un joueur venait de connaîre le résultat positif de son test au Covid-19.