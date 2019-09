DIRECT. VAFC : Olivier Guégan, invité exceptionnel de Tribune Nord

Benoît Dequevauvillers (Médiacités et France Bleu Nord)

François Launay (20 Minutes)

Cédric Van Gothen (agent de joueurs)

VAFC : Olivier Guégan,invité exceptionnel de l'émission Tribune Nord

Lundi 9 septembre à 19h sur Facebook

L'actu foot, c'est la fin de la trêve internationale qui se termine demain soir avec le match France-Andorre.Ce sera l’occasion d’évoquer la 1sélection de l’attaquant lillois Jonathan Ikoné. Une réussite ! Pour sa première sélection en équipe de France A, le milieu offensif a inscrit son premier but avec les Bleus contre l'Albanie, en match éliminatoire pour l'Euro 2020.Les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 reprennent donc avec les matches Lille-Angers, Sochaux-Valenciennes et Lens-Châteauroux.Pour en parler l'entraîneur du VAFC, Olivier Guégan, sera sur le plateau de Tribune Nord. Valenciennes, c’est l’équipe surprise de ce début de saison. Invaincue depuis cinq rencontres, elle figure à une étonnante 3place, après avoir vécu d’énormes chambardements cet été. Olivier Guégan nous expliquera (peut-être), les recettes de cette réussite.Autour de la table pour débattre avec lui :