Le VAFC prend un petit point face à Bourg

VAFC-Bourg-Péronnas 2-2

Que faut-il retenir du match de ce vendredi soir ? Que lea encore perdu deux points face à un candidat à la descente en National et que ce même VAFC a pris un point qui le rapproche un peu plus du maintien ?Les deux, sans doute. Les Valenciennois ont encore montré leurs limites, leur fragilité et leur manque de constance au Stade du Hainaut. Ils ont mené deux fois au score face à Bourg-Péronnas avant d'être rejoints et d'avoir évité de peu la catastrophe : à la 83ème minute, Perquis a arrêté un pénalty qui aurait pu permettre aux Bressans de repartir avec trois points.« On a manqué de rigueur et de concentration », a expliqué Réginald Ray à l'issue du match. Le coach valenciennois a heureusement pu constater que les équipes classées derrière le VAFC ont piétiné ce vendredi. Valenciennes reste de Ligue 2. Ni mathématiquement maintenu, ni sportivement menacé.