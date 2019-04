Le VAFC prend un précieux point contre le Paris FC

90'+1 Oh quel arrêt de Perquis sur une tête de Yohou ! #PFCVAFC 0-0 — Valenciennes FC (@VAFC) 22 avril 2019

#LateFC

🗨️ Réginald Ray (@VAFC) après #PFCVAFC : "C'était important d'avoir cette réaction ce soir pour envisager la suite avec un peu plus de confiance." pic.twitter.com/56Znvb30bk — Late Football Club (@LateFootClub) 22 avril 2019

Le VAFC a été meilleur en défense qu'en attaque, lundi soir sur la pelouse du stade Charléty. Sans concéder un seul but aux joueurs du Paris FC (0-0), les Valenciennois n'ont pas réussi à concrétiser... faute, aussi, d'occasions en cours de match. On ne notera que quelques timides tentatives, signées Gaëtan Robail (66) ou Kevin Cabral (87), qui ne trouvent pas le chemin des filets.En somme, le match était aux antipodes de la rencontre contre Béziers , vendredi soir, au cours duquel le record de buts a été battu sur un match de Ligue 2 (5-6).Les Parisiens, eux, se sont montrés plus agressifs et il a fallu un Perquis au sommet de sa forme pour repousser les tirs de Mandouki et Yohou, dans les dernières minutes de jeu.Une stratégie défensive assumée par l'entraîneur Réginald Ray, qui concédait notamment au micro de Canal+ Sport qu"il s'agissait de retrouver une assise défensive. A la suite du match face à Béziers, il fallait se rassurer défensivement."Une stratégie en partie payante : à l'issue de ce premier match de la 34journée, le VAFC a pu quitter Paris en grappillant un petit point, montant à la douzième place à six points du premier relégable, Sochaux.