Le VAFC ramène un nul de Caen

1 seul tir cadré ! On n'a pas vu un grand match ce vendredi soir à Caen. Mais les Valenciennois retiendront surtout qu'ils ramènent un point de ce déplacement normand. Et qu'ils ont retrouvé une solidité défenseive, après avoir encaissé 10 buts sur les 4 derniers matchs.Les Caennais ont globalement dominé mais n'ont pas réussi à faire la différence. Le VAFC a eu quelques opportunités en fin de match mais reste très timide sur le plan offensif.« Il y a beaucoup de positif. C’est un vrai bon point, mais les 3 points auraient été tout aussi mérités. Sur cette fin de match, nous avons beaucoup de situations pour le gagner, a commenté Olivier Guéguan l'entraîneur valenciennois sur Ma Ligue2 . Nous avons manqué de la fraîcheur et de la justesse dans le dernier geste. Nous avons construit notre résultat, notre match. Nous sommes chez une équipe programmée pour jouer la montée. Prendre un point est positif, mais il y a des regrets de ne pas avoir pris 3 points. On a retrouvé notre ADN dans l’intensité et l’engagement."Le VAFC est désormais 9ème au classement de la Ligue 2.