Le VAFC rechute à Brest

#SB29VAFC (3-1) R.Ray, entraineur du @VAFC "La victoire de Brest est méritée. C'est une belle équipe" — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) 6 avril 2018

Leur troisième déplacement en une semaine les aura peut-être fatigués plus que de raison. Défaits à Nîmes vendredi dernier, victorieux à Tours mardi, les Valenciennois se sont laissés dominer par le Stade Brestois, 7de Ligue 2.Ce sont les Bretons qui ont ouvert le score à la 28minute sur un but de. L'égalisation du VAFC ne tarde pas : à la 36Saliou Ciss rattrape le score et la première mi-temps s'achèveIl faudra attendre une bonne partie de la deuxième mi-temps pour voir Brest arracher son deuxième but à Damien Perquis sur un. Les Nordistes cherchent l'égalisation, en vain. Brest prend finalement le large à la 94minute sur une frappe, cette fois-ci, deAvec cette défaite, Valenciennes perd une place et se classe désormais 14e du championnat.