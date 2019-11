Le VAFC remporte le derby contre le RC Lens : les temps forts du match en vidéo

VAFC-RCL : expulsion de Radovanovic

Valenciennes a su déjouer les pronostics vendredi soir au Stade du Hainaut en battant son "voisin" du RC Lens, jusqu'alors leader du championnat de Ligue 2.La rencontre a basculé à la demi-heure de jeu, avec une faute, dans la surface, du défenseur lensois Aleksandar Radovanovic sur l'attaquant valenciennois Teddy Chevalier. L'arbitre estime qu'il y a eu acte d'antijeu et sort directement le carton rouge pour le Serbe.Malek Chergu​​​​​i rate le penalty, contré par le portier lensois Jean-Louis Leca, mais son équipier Laurent Dos Santos est présent en embuscade et donne l'avantage, de la tête, au VAFC (1-0).Un quart plus tard, juste avant la mi-temps, les esprits s'échauffent sur un corner en faveur de Valenciennes. Teddy Chevalier reçoit des projectiles lancés depuis la tribune "visiteurs" des Lensois que Jean-Louis Leca tente d'appeler au calme. Mais pendant que l'arbitre signale l'incident au délégué de match, une première altercation survient entre les joueurs des deux équipes. Chevalier essuie de nouveaux projectiles et l'arbitre décide alors de siffler la mi-temps.Alors qu'il indique le chemin des vestiaires, Leca et Chevalier s'embrouillent. L'attaquant valenciennois tombe au sol, en se tenant la tête. D'autres joueurs s'invectivent, se bousculent. L'arbitre sort un carton jaune pour Malek Chergui et Yannick Cahuzac, mais pour le milieu lensois, c'est un deuxième avertissement synonyme de carton rouge. Les Sang et Or vont donc devoir finir la rencontre à 9 contre 11.En seconde période, Teddy Chevalier va accentuer l'avantage pour Valenciennes en inscrivant le deuxième but du match à la 72minute.2-0, ce sera le score final. Le VAFC gagne deux places au classement de la Ligue 2 en remontant au 9rang. "La satisfaction, c'est que j'ai une équipe qui est quand même très jeune, un groupe qui est très jeune, et on a fait preuve de beaucoup de maturité", a commenté Olivier Guégan, l'entraîneur hennuyer, à l'issue du match. "On mérite de gagner, et avec un peu plus de justesse, on aurait pu alourdir le score. Gagner ce derby, ça va faire grandir cette équipe".De son côté, Lens cède la 1place à Lorient, mais reste en seconde position, avec deux points de retard sur le nouveau leader. "A 11 contre 9, c'était difficile, les joueurs se sont montrés courageux", estime le coach du RCL, Philippe Montanier, qui s'est par ailleurs montré sceptique sur les décisions arbitrales qui ont conduit aux deux expulsions lensoises.Ce derby entre Lens et Valenciennes a été l'occasion de rendre hommage à Daniel Leclercq, décédé la semaine dernière , qui fut une figure importante des deux clubs.Malheureusement quelques individus ont perturbé la minute de silence, juste avant le coup d'envoi, alors que les joueurs des deux équipes se recueillaient ensemble autour du rond central."Je n'ai aucun adjectif pour décrire la tristesse et la honte que je ressens... aucune des valeurs que véhiculait mon mari n'a été respectée", a déploré sur son compte Facebook, Patricia Morelle-Leclercq, la veuve du "Druide"."Honte à tous ces pseudo supporters et certains joueurs des deux équipes", a-t-elle ajouté.