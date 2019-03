Le VAFC se paie l'AC Ajaccio

🎙 Florian Raspentino : « On voulait absolument réagir après notre match contre le Red Star. On sait que l’on peut marquer à tout moment... Devant, on s’est fait plaisir. Il faut continuer... »#VAFCACA 4-0 #VAFC pic.twitter.com/Sjzxfx6XVu — Valenciennes FC (@VAFC) 1 mars 2019

Les Valenciennois étaient en feu, hier soir au Stade du Hainaut. Pour la 27journée de Ligue 2, le VAFC a humilié l'AC Ajaccio (4-0) en s'éloignant encore un peu plus de la zone de relégation.Loin de leur contre-performance contre le Red Star , la semaine dernière, les Nordistes ont joué très, très offensif. Et ça a commencé à la 34minute sur une tête deAu retour des vestiaires,de retour en attaque enfonce le clou (51) et les Corses, loin de réagir, se laissent déborder. Ils le paieront par un doublé de(73) puis par un dernier but de(79).Le VAFC à la quinzième place, ses joueurs peuvent (un peu) souffler. "" a confié Raspentino après le match. "On sait que l’on peut marquer à tout moment.... Il faut continuer...""Cette victoire fait du bien, comme toutes les victoires" a de son côté salué l'entraîneur Réginald Ray. ". Tout le monde s’est mis au diapason sur le plan défensif."Vendredi prochain,t, dauphin de Metz. Un autre type d'adversaire, contre qui il faudra confirmer le beau jeu dévoilé hier soir.