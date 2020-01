Le VAFC subit un revers à Nancy

⏱ 34' But de Gueye ! Sur un long ballon, Cissokho contrôle, entre dans la surface et offre un caviar à son avant-centre !#ASNLVAFC 1-0 pic.twitter.com/2z0ttMkjU4 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) January 10, 2020

⏱ C'est terminé à Marcel-Picot.



Les Rouge et Blanc s'inclinent 1-0 et pourront avoir des regrets...#ASNLVAFC 1-0 pic.twitter.com/t7kuQUbX1T — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 10, 2020

Le VAFC a raté son entrée dans l'année 2020 : quelques jours après son élimination de Coupe de France par Dijon , les Nordistes ont été battus, vendredi 10 janvier, par Nancy en 20journée de Ligue 2.Une défaite d'autant plus frustrante que les joueurs du VAFC, dangereux, avaient les moyens de l'emporter. Il n'aura suffi que d'un moment d'inattention pour que les Nancéens prennent l'ascendant à la 34minute, sur une frappe de Gueye servie par Cissokho.Les Valenciennois pensaient pouvoir égaliser à leur retour des vestiaires, à l'initiative d'un Teddy Chevalier profitant d'une passe de Chergui à la 59minute. Mais le but est hors-jeu, et les Nordistes n'arriveront dès lors plus à trouver la faille.Le VAFC, qui n'avait pas perdu de match en championnat depuis début novembre, se trouve à la 8​​​​​​​ place du classement de Ligue 2.