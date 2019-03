Le VAFC terrassé à domicile par Orléans

"Défaite méritée" pour Ray

Sale soirée pour le VAFC,(1-4) – pour la 29journée de Ligue 2 – par Orléans qui n'a pas perdu de point depuis la mi-janvier.Le festival de but a démarré côté orléanais dès la 14minute sur une frappe de, qui double la mise quelques instants plus tard à la 21minute.Le VAFC est incapable de réagir, pas même au retour des vestiaires puisque les hommes de Didier Ollé-Nicolle enfoncent le clou à la 66grâce àIl faut attendre la 71minute et un but depour voir le VAFC se ressaisir... mais trop tard, bien trop tard et les joueurs d'Orléans, loin d'être inquiétés, s'offrent le luxe de creuser l'écart à la 83minute grâce à"On ne retient pas les leçons" a regretté le technicien valenciennois Réginald Ray à l'issue du match. "Nous ne sommes pas bien entrés dans le match. Cette défaite est totalement méritée, il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures."On sait que Valenciennes est une équipe qui joue" a de son côté expliqué le coach orléanais ​​​​​​. "On ne voulait pas prendre de vagues et leur proposer un vrai rapport de forces. On sait que dans ces matchs, le premier but est très important."Le VAFC, affrontera Nancy vendredi prochain.