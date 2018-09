Le VAFC, toujours inconstant, battu par l'AC Ajaccio

Ajaccio-VAFC 3-1

C'est la bonne opération de la soirée mais elle n'est pas valenciennoise. Elle est pour les Corses, ceux de l'AC Ajaccio : une victoire 3-1 contre le VAFC grâce à un doublé de Ryad Nouri et un but de. Les hommes d'Olivier Pantaloni sortent de la zone rouge (15e, 9 points) et stoppent l'hémorragie après six matches sans victoire.Côté valenciennois, après une bonne mi-temps, on est retombé dans l'inconstance... Le, qui avait gagné la semaine dernière face au Red Star et semblait de nouveau conscient de son potentiel, a sombré en 2ème mi-temps. « On manque d’aggraver le score en première période. Et en seconde, c’est l’équipe qui en voulait le plus gagner qui l’a emporté. Nous, on a juste joué pour jouer », a commenté dans La Voix du Nord l'entraîneur du VAFC Réginald Ray. C'est la 4ème défaite de la saison pour le VAFC qui se retrouve 12ème de Ligue 2.