Vague de chaleur : où se baigner en Picardie ?

Météo France l'a annoncé dès vendredi dernier : la semaine sera chaude, voire même caniculaire pour une majeure partie de l'hexagone. Lundi, la température dans les Hauts-de-France devrait dépasser les 30 degrés l'après-midi. Dans ces conditions, vous serez nombreux à chercher un point d'eau pour vous rafraîchir.On compte une soixantaine de piscines municipales dans la région, dont certaines qui n’ouvrent que pour l’été comme celle du Nouvion-en-Thiérache ou de Fleurines. Du simple bassin de natation au centre aquatique proposant de nombreuses activités autres que la baignade, les possibilités de se rafraîchir sont nombreuses et variées. Et pour ceux qui désirent connaître la qualité des eaux de piscine, c'est par ici Mais vous préférez peut-être les lieux en plein air pour piquer une tête ou pratiquer diverses activités sur l’eau. Là encore, vous avez le choix entre eau douce et eau salée, entre plages, plans d’eau et bases nautiques. Attention les arrêtés d’interdiction de baignade (dans les rivières, canaux ou étangs) sont nombreux dans la région, et pour votre sécurité, il faut les respecter. Pour connaître la qualité des eaux de baignades, un site a été mis en ligne par le gouvernement.Et si votre truc, c'est plutôt l’eau salée, les marées et les vagues, les plages d’Ault, Cayeux, Fort Mahon, Mers les Bains, Quend et Woignarue sont surveillées par la SNSM durant tout l’été. Quelques conseils de sécurité utiles sont disponibles par là