Vague de soutien pour Thibaut, supporter inconditionnel du RC Lens, victime de harcèlement sur les réseaux sociaux

C’est un exemple du pire, mais également du meilleur que peuvent offrir les réseaux sociaux. Thibaut, 20 ans, est un fan inconditionnel du Racing Club de Lens depuis son plus jeune âge.

En août dernier, il décide de partager ses analyses dans des vidéos postées sur sa page Youtube, résumant les matchs de son club de coeur, "sa passion" comme il le répète d’ailleurs à plusieurs reprises lors de ses interventions filmées.

Harcèlement sur les réseaux sociaux

Début 2021, le jeune supporter, atteint d’un handicap, est victime de harcèlement par des internautes qui se moquent de lui. Il décide alors de leur répondre, en vidéo, pour dénoncer des "gens impolis (…) qui se foutent de (sa) gueule."

Il condamne également les détournements réalisés par certains internautes notamment lorsqu’il fait le Olélé Olala, le cri de guerre du club lors de victoires. "Je ne suis pas comme vous, je vous rappelle que j’ai un handicap" conclut le jeune supporter, non sans émotion. Il demande "un peu de respect", rien de plus.

"Je partage mes passions, je suis libre, je fais ce que je veux (…) Je vous demande juste un peu de respect." Thibaut, dans une vidéo postée sur twitter

Cette vidéo, postée en fin de journée jeudi 7 janvier, a eu un retentissement énorme sur les réseaux sociaux. Elle a été regardée par près d’un million de personnes, et retweetée pas moins de 24 000 fois en moins d’une journée.

À tel point que dans la soirée, le prénom de Thibaut est même apparu dans le top 10 des sujets discutés sur le réseau social.

Vague immense de soutien

Suite à cette publication, les internautes se sont mobilisés en masse pour apporter leur soutien à Thibaut. De nombreux internautes anonymes, mais également des professionnels du monde du football… à commencer par le club du RC Lens lui même.

Parce que notre différence fait notre force...

Merci Thibaut pour ton soutien !

À notre tour de te soutenir, #LensoisPourToujours ❤️💛#rclens https://t.co/WHYD0E8y3l — Racing Club de Lens (@RCLens) January 8, 2021

Dans un tweet, le club adresse directement un message au jeune supporter. "Parce que notre différence fait notre force, merci Thibaut pour ton soutien ! À notre tour de te soutenir."

Plusieurs joueurs du RC Lens - notamment l'attaquant Florian Sotoca, son idole - l’ont également soutenu, dans des messages publics mais également privés. Le latéral droit des Sang et Or Jonathan Gradit lui demande de continuer "à nous encourager et à être derrière nous, derrière le club comme tu le fais", tout en lui disant de ne pas faire "attention aux mauvaises personnes !"

@TFT_Thibaut1906, on connaît ton amour pour ce grand monsieur qu'est Florian Sotoca.



Nous avons réussi à contacter ton idole et il a un petit message pour toi !



Nous espérons que ça te fera plaisir ! #RCLens pic.twitter.com/lOGbs7WKch — LENSFOOT Officiel (@LensFoot1) January 8, 2021

Au-delà du club, les messages proviennent de toute la sphère professionnelle du football. L’attaquant de l’AS Monaco et international Wissam Ben Yedder rappelle à Thibaut qu’il peut "être fier." Tout comme l’ancien gardien de but évoluant en équipe de France et désormais commentateur sur RMC Lionel Charbonnier qui dit au supporter de "ne rien lâcher."

Le RC Lens peut être fier de compter sur un tel passionné ! Continue à t'exprimer comme tu le souhaites Thibaut !

🤜🤛 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 7, 2021

Autre exemple, le club de l’AS Saint-Étienne, estimant que "le RC Lens peut être fier de compter sur un tel passionné."

"J’espère qu’il aura l’occasion rapidement de chanter avec nous"

À la veille du match des Sang et Or samedi 9 janvier contre Strasbourg au stade Bollaert-Delelis, l’entraîneur du club a tenu, lors de la traditionnelle conférence de presse, à adresser personnellement un message au jeune supporter. "Qu’il continue à rester le même, et j’espère qu’il aura l’occasion rapidement de chanter avec nous le Olélé Olala, a lancé Franck Haise. Et puis j’espère que, quand tout sera plus tranquille, il viendra nous voir au centre d’entraînement. "

Des messages qui font chaud au coeur et qui ont ému Thibaut. Il a d'ailleurs tenu à remercier tous ses soutiens dans un message de remerciement. Cyril Jamet, ex-speaker du RC Lens et animateur d’une émission consacrée aux Sang et Or, a même voulu rassurer le jeune supporter.

Force à toi @TFT_Thibaut1906 💪🏻💪🏻 lache rien poto !!! Je suis de tout cœur avec toi 🙏 pic.twitter.com/0losX0HAMh — Cyril Jamet (@cyriljametoff) January 8, 2021

"On va te réserver avec Lens quelques surprises" a-t-il déclaré, peut-être dès demain lors de la rencontre face à Strasbourg ?