Valenciennes : Bertrand et Pécresse s'affichent ensemble chez Alstom et Bombardier, fabricants des futurs RER parisiens

"On a besoin d'une industrie française"

Nous nous sommes battus pour que ces marchés du siècle soient confiés à des entreprises françaises. Si nous ne pouvons pas vendre nos trains dans certains pays, alors ils n’ont pas à entrer dans nos marchés en retour. Appliquons la réciprocité ! pic.twitter.com/qOnrvPi3Zk — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 19 février 2019

3 Mds € pour la commande du siècle passée par @IDFmobilites avec @AlstomFrance et @Bombardier. Le nouveau RER sera superbe, mais il doit arriver à l’heure! #Cap2021 https://t.co/Fj0h4tnlsS — Valérie Pécresse (@vpecresse) 19 février 2019

C'est quoi, ce "contrat du siècle" ?

Valenciennes : c'est quoi, ce "contrat du siècle" pour Alstom et Bombardier ?

Les présidents des régions Ile-de-France(LR) et Hauts-de-France(ex-LR) se sont affichés ensemble mardi pour soutenir l'industrie française, lors d'une visite des sites d'Alstom à Petite-Forêt et Bombardier à Crespin, dans le Valenciennois, où les deux adversaires de la ligne jugée droitière de Laurent Wauquiez ont"Je veux que les trains soient faits en France. Avec Xavier, on est exactement sur la même ligne", a souligné la cheffe de file du mouvement Libres!, associé aux Républicains (LR), devant des salariés de l'industriel canadien Bombardier. "On a besoin d'une industrie française, on a besoin d'une industrie française du ferroviaire.""À tous ceux qui parlent de la concurrence asiatique (...) : leurs marchés sont fermés pour nous (...) alors nos marchés son fermés pour eux", avait également mis en garde M. Bertrand (ex-LR) un peu plus tôt chez Alstom.Les deux élus régionaux ont visité ensemble les deux sites industriels qui produisent actuellement les trainsetpour le réseau francilien, un "contrat du siècle" passé il y a deux ans."Avec Xavier Bertrand, on représente la même sensibilité politique, gaulliste sociale, qui croit à l'industrie, qui croit aussi à la puissance de la commande publique pour créer de l'emploi, qui pense aux hommes et qui met les hommes au coeur de la politique", a-t-elle déclaré.", a-t-elle ajouté, rappelant que M. Bertrand était présent à ses voeux début février., et plus précisément dans le Valenciennois.etont respectivement décroché 70% et 30% du contrat sur le RER nouvelle génération, destiné à être mis en service en 2021.Montant du contrat ?. La commande porte sur la construction de, à raison de 70 rames par an. De quoi occuper pour un moment les