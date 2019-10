Valenciennes : le numéro 2 vietnamien en visite chez Alstom

Un invité pas comme les autres. Ce matin, l’usine Alstom a reçu la visite du secrétaire général adjoint du parti communiste du Vietnam, Tran Quoc Vuong. Le dignitaire est venu constater l’avancée de la première rame d’une ligne de métro commandée par Hanoï et qui devrait être livrée pour 2020.



Les groupes français Alstom, Thales et Colas Rail (Bouygues) avaient remporté en janvier 2017 un contrat d'un montant total de 265 millions d'euros avec le Hanoi Metropolitan Railway Management Board (MRB) pour fournir un système de métro dans la capitale vietnamienne d'environ 7 millions d'habitants. 190 millions pour Alstom

Cette ligne de transport s’étendra sur 12.5 km, comprendra 12 stations et devrait voir transiter 23 900 passagers.

La part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près de 190 millions d'euros. Entre 20 et 30 conducteurs vietnamiens devraient venir se former à Valenciennes à partir de l'été prochain.



"La ligne 3 occupe une place très importante dans la coopération (entre la France et le Vietnam), c'est une visibilité de la France à Hanoï, une ville qui fait face à beaucoup de défis, notamment dans les transports et la lutte contre la pollution", a souligné auprès de l'AFP l'ambassadeur du Vietnam en France, Thiep Nguyen.



Lors de la visite de la délégation vietnamienne, Olivier Loison, directeur général d'Alstom pour la Chine et l'Asie de l'Est, et Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoï et maire de Hanoï, ont signé un protocole d'accord visant "à favoriser d'autres collaborations entre les deux parties en vue de l'installation de nouveaux systèmes dans la capitale vietnamienne", a précisé Alstom dans un communiqué.