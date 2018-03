Valenciennes : la Toyota GRMN s'arrache !

C'est une petite bombe. La GRMN avec ses 212 chevaux en a sous le capot et a réussi à séduire les amateurs de petits bolides. Sur les 400 véhicules produits sur le site d'Onnaing et déjà vendus, seule une vingtaine seront à destination de la France. Les autres iront entre autres au Royaume Uni en Allemagne ou en Suisse...En outre, 200 supplémentaires seront produites pour le marché japonais sous l'appellation "Vitz " (le nom de la Yaris nippone). Selon Stéphane Chevalier, attaché de presse de Toyota France, c'est la première fois qu'un véhicule de Toyota produit en France sera exporté au Japon.



La GRMN assemblée sur le site d'Onnaing par une vingtaine des meilleurs techniciens de l'usine, devrait sortir des chaînes de montage au printemps.



Mise en vente sur internet à 30 700 euros (plus le malus), la voiture a trouvé son public. Le pari de mettre un moteur puissant (mis au point par Lotus) dans ce petit véhicule de touriste a donc été relevé haut la main. La critique a globalement salué l'arrivée de ce petit bolide au moteur à compresseur.



La marque n'a pour l'instant pas prévu de vendre de nouvelles Yaris sportive mais pourrait développer cette ligne sportive GRMN pour d'autres modèles.