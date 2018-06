Varane capitaine serein de Bleus médiocres face au Danemark

Varane est super — Vamos A Ganar (@Souleye_D) 26 juin 2018 Les seules qui doivent pratiquement jouer tous les matchs sont Kanté et Varane #FRADAN #FRA — bakugo (@mag91390) 26 juin 2018

Camille, l'épouse de Raphaël Varane dans les tribunes du match France-Danemark ce mardi / © FRANCK FIFE / AFP



Pavard sur la Tuche

Pourquoi Pavard est sur le banc de Tuche? #FRADAN — Laurent C ghosting (@drinkpanam) 26 juin 2018

0 - La France est la seule équipe n’ayant pas encore réussi le moindre centre dans le jeu lors de cette Coupe du Monde 2018 (0/16). Parpaing.#CM2018 pic.twitter.com/upB7xjtkfy — OptaJean (@OptaJean) 26 juin 2018

On comprend mieux Deschamps de titulariser pavard et Hernandez. Sidebe catastrophique.. — GIUSTO Éric (@kirikou0677) 26 juin 2018 Sidibé il est catastrophique, rendez nous Pavard — AntoineD (@AntoineD70) 26 juin 2018

Porter le brassard. Echanger les fanions.capitaine de l'équipe de France. Pour la 1ère fois, le Nordiste a débuté un match de Coupe du Monde avec cette responsabilité. Le vice-capitaine a profité de l'absence de Lloris, le titulaire habituel, pour monter d'un cran.Un symbole fort pour Raphaël le timide leader. ​​​​​Varane est devenu le plus jeune capitaine de l’équipe de France en compétition majeure depuis 1990. Et le 1er Nordiste depuis 1930 et la création de la Coupe du monde !Pas de quoi lui faire perdre ses moyens. Une nouvelle fois,. L'un des meilleurs joueurs français. Au coeur d'une équipe moyenne et qui a eu beaucoup de mal à accélérer face çà des danois bien regroupés.Pas de quoi en tout cas faire vibrer les supporters bleus. Dommage pour Mme Varane, Camille, présente au stade et très vite repérée par les photographes.Les parents de Benjamin Pavard étaient là aussi mais ils ont vu à sa place... Djibril Sidibé ! Le défenseur nordiste est resté comme prévu sur le banc.a peut-être eu le temps de méditer cette statistique publiée par Optajean sur Twitter (avant le match contre le Danemark) : "La France est la seule équipe n’ayant pas encore réussi le moindre centre dans le jeu lors de cette Coupe du Monde 2018".Il peut légitimement garder l'espoir de redevenir titulaire pour les huitièmes de finale. A lire les réactions de supporters sur les réseaux sociaux, Sidibé n'a pas convaincu...Score final : 0-0. Bilan du capitaine = Bof : "Le Danemark a clairement joué le match nul et donc c'était pas évident de mettre du rythme. C'est pas les matchs où on prend le plus de plaisir. On aurait aimé un peu plus de folie. On va voir réellement notre potentiel dans les prochains matchs."