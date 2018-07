Varane - Pavard : deux Nordistes champions du monde !!!

Champions du Monde !!!!! 50.1 k mentions J'aime, 2,676 commentaires - Benjamin Pavard (@benpavard21) sur Instagram : "Champions du Monde !!!!! "

CHAMPION DU MONDE !!!! 141.4 k mentions J'aime, 2,270 commentaires - Raphaël Varane (@raphaelvarane) sur Instagram : " CHAMPION DU MONDE !!!!"

Pendant toute la Coupe du monde, dans le Nord et le Pas-de-Calais, on a suivi de près le parcours de nos deux Nordistes., 22 ans, le jeune défenseur latéral originaire de Jeumont, formé auet, 25 ans, né à Lille, formé auDeux jeunes défenseurs qui ont plus que réussi leur Coupe du monde. Le premier ne devait même pas être titulaire, il a été buteur décisif face à l'Argentine. Le second voulait se rattraper d'un marquage raté contre l'Allemagne en 2014, a marqué aussi un but important face à l'Uruguay.Les voir ainsi en photo avec la, la vraie, donne des frissons à tous les passionnés de foot.A noter queest le 4e joueur à remporter la Coupe du Monde & la Ligue des Champions lors d’une même saison après Karembeu en 1998 (France & Real Madrid), Roberto Carlos en 2002 (Brésil & Real Madrid) et Khedira en 2014 (Allemagne & Real Madrid). En Martinique, son père Gaston et son frère Jonathan ont vibré, comme le montrent ces images.lui, n'avait que 5 sélections en équipe de France. Il en est devenu un des héros. Il n'a toujours pas perdu le moindre match en Bleu : énorme ! "Je suis très content, a réagi sur TF1 Benjamin Pavard. C'est quelque chose d'énorme. Il y a deux ans, j'étais en fan-zone pendant l'Euro avec mes potes. Il y a un an, je jouais en D2 avec Stuttgart. J'ai que 22 ans. C'est très rare de vivre ça !Dans sa ville, on est très fiers. Le maire de Jeumont, en direct sur TF a même déclaré qu'il était "un exemple" et souhaitait le voir très bientôt revenir dans sa commune, où à n'en pas douter, il sera accueilli en héros.