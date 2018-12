Varicelle : les Hauts-de-France en rouge

La carte de France de l'épidémie de varicelle du 03/12/2018 au 09/12/2018 / © Sentinelles

La varicelle, c'est quoi ? Comment la prévenir ? La varicelle est une maladie virale très contagieuse, le plus souvent bénigne qui survient souvent pendant l’enfance. Plus de 90 % de la population est immunisé après l’âge de 10 ans. La contagion se fait par voie aérienne via des gouttelettes de salive contenant le virus ou à l’occasion d’un contact avec le liquide des lésions cutanées d’un malade. Un individu n'a la varicelle qu’une seule fois dans sa vie car l’immunité protectrice conférée par l’infection est définitive, sauf en cas d’apparition d’une immunodépression. Pour les adultes, la maladie peut provoquer des fièvres importantes et toucher des organes profonds, tels que les poumons. La vaccination est recommandée aux adultes toujours susceptibles de l'attraper, immunodéprimées mais surtout aux femmes venant d'accoucher. Le vaccin est pris en charge à 65% par l'assurance maladie sous certaines conditions.

Ça gratte... Les Hauts-de-France sont actuellement touchés par une épidémie de, selon le dernier bulletin du publié ce mercredi . Le réseau, qui recueille les données de médecins généralistes, a relevé un taux d'incidence de la varicelle de 32 cas pour 100 000 habitants entre le 3 et le 9 décembre.La moyenne en France est estimée à 20 cas pour 100 000 habitants. La Bretagne, la Normandie, les Ardennes sont également touchées. Dans la région, c'est l'ouest qui est le plus touché. Le Dunkerquois, l'Aisne et l'Avesnois sont moins touchés. Selon Santé publique France , chaque année, près de 700 000 cas de varicelle sont diagnostiqués en particulier chez les enfants de moins de 10 ans. Généralement, la varicelle est une maladie « saisonnière » pour laquelle on observe chaque année une recrudescence printanière du nombre de cas.