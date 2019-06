Varicelle : les Hauts-de-France dans le rouge

© Réseau Sentinelles



Vaccination

Attention aux petits boutons ! 56 cas pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France. D'après le réseau sentinelles, la région était la semaine dernière largement au-dessus du seuil d'alerte et même de la moyenne actuelle en France (34 cas pour 100 000 habitants). Déjà en janvier et en mai , les Hauts-de-France avaient connu un pic épidémique.En tout, douze régions sont au-dessus de ce seuil épidémique, comme le montre la carte ci-dessous.Très contagieuse, la varicelle (poussées de boutons, souvent accompagnées de fièvre modérée) touche essentiellement des jeunes enfants et se transmet par voie respiratoire, avant même l'apparition des premiers boutons rouges. Sans danger pour les enfants, elle peut avoir de plus graves conséquences chez les adultes, les personnes immuno-déprimées ou les femmes enceintes.Chaque année, près de 700 000 cas de varicelle sont recensés et dans plus de 90% des cas chez des enfants de moins de 10 ans. La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la varicelle.La vaccination est recommandée aux adultes toujours susceptibles de l'attraper, immunodéprimées mais surtout aux femmes venant d'accoucher. Le vaccin est pris en charge à 65% par l'assurance maladie sous certaines conditions.