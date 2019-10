Varicelle : une partie des Hauts-de-France dans le rouge

© Réseau Sentinelles

La varicelle : quels symptômes ? Que faire ? Très contagieuse, la varicelle touche essentiellement des jeunes enfants et se transmet par voie respiratoire, avant même l'apparition des premiers boutons rouges. Sans danger pour les enfants, elle peut avoir de plus graves conséquences chez les adultes, les personnes immuno-déprimées ou les femmes enceintes. Chaque année, près de 700 000 cas de varicelle sont recensés en France et dans plus de 90% des cas chez des enfants de moins de 10 ans. La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la varicelle. La vaccination est recommandée aux adultes toujours susceptibles de l'attraper, immunodéprimées mais surtout aux femmes venant d'accoucher. Le vaccin est pris en charge à 65% par l'assurance maladie sous certaines conditions.

La varicelle, le retour ! Certaines zones des Hauts-de-France sont désormais en rouge sur la carte de France publiée par le réseau Sentinelles , signe que la maladie est particulièrement présente. La Somme et la métropole lilloise sont particulièrement concernés. Le Pas-de-Calais, en rouge la semaine dernière, est un peu moins touché désormais.En moyenne, on dénombre 24 cas pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France avec des pics à 46. La région est la plus touchée avec le Sud-Ouest.En revanche, grippe et gastro-entérite n'ont pas encore fait leur apparition.