Vaste opération de police à Bruxelles après des témoignages inquiétants

Déploiement policier à Forest: le périmètre de sécurité est levé https://t.co/aGXcqdwLND — RTBF info (@RTBFinfo) 22 février 2018

La piste du terrorisme était a priori exclue par les autorités. "Un homme de nationalité polonaise s'est présenté vers 12h30 dans un magasin de Saint-Gilles (une commune proche de Forest, ndlr) et a déclaré qu'un meurtre avait été commis à 8h30 dans une habitation à Forest", a expliqué à l'AFP une porte-parole de la police locale. "L'habitation a été visitée, il n'y a rien. Mais d'autres personnes ont évoqué des problèmes dans un immeuble pas loin. On va aller voir, mais pour l'instant, il n'y a rien, tout est sur la base de témoignages", a-t-elle ajouté.Le bourgmestre (maire) de, Marc-Jean Ghyssels, a affirmé au média public belge RTBF que les services de police avaient été appelés "vers 12h30 pour la présence de personne(s) armée(s) dans un immeuble". "Dans un cas pareil, on demande l'intervention des services spécialisés qui vont vérifier ce qui se passe dans cet immeuble et s'il y a des hommes armés. A ce stade, l'origine est vraisemblablement un différend d'ordre privé. Cela n'a absolument rien à voir avec le terrorisme", a-t-il ajouté.Un important dispositif de sécurité était déployé sur place, a constaté un journaliste de l'AFP, dont desavec des armes automatiques et unqui tournoyait au-dessus de la zone.