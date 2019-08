Veillées mariales, processions et messes de l'Assomption en Picardie

Le 15 août, c'est l'Assomption (à ne pas confondre avec l'Ascension). Les précisions du père Jean Bosco.



Assomption, explications



Dans toute la région, des messes sont célébrées pour cette fête, mais dans certaines paroisses, l'Assomption est l'occasion de veillées ou de processions. En voici quelques unes, listées par département. Attention, certaines veillées ou processions ont lieu dès le 14 août.



Veillées mariales, processions et messes de l’Assomption dans la Somme

Rambures, fête de l'Assomption



Veillées mariales, processions et messes de l’Assomption dans l’Oise

Veillées mariales, processions et messes de l’Assomption dans l’Aisne

"Le Vœu de Louis XIII" : consécration de l'Assomption à Abbeville en 1638 Nous sommes le 15 août 1636, c’est le Désastre de Corbie. La ville est tombée aux mains des Espagnols. Louis XIII lève alors 20.000 hommes et reprend la ville le 14 novembre.

Dès 1632, le roi avait fait un vœu à la Vierge Marie pour obtenir, 17 ans après son mariage, un successeur qui tardait à venir. Il prononce ce vœu dans l’église des Minimes d’Abbeville en juillet 1637. Il décide alors de consacrer le royaume de France à Notre-Dame, en remerciement notamment de la protection accordée contre l’invasion espagnole, dont la victoire de Corbie est une étape.

Ce vœu est signé par Louis XIII le 10 février 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Il est consacré le 15 août 1638 à Abbeville où le roi se trouvait en campagne. Un élément essentiel de ce vœu : l’instauration de processions dédiées à la Vierge le 15 août.

Cette décision est à l’époque un geste politique fort, amplifié par la grossesse de la reine Anne d’Autriche et la naissance du futur Louis XIV le 5 septembre 1638, un geste qui renforce le pouvoir royal et la puissance catholique au cours du XVIIe siècle.

Le Vœu de Louis XIII vient également entériner une pratique millénaire à l’époque : les fêtes mariales du 15 août.

Enfin, ce n'est qu'en 1950 que le dogme de l'Assomption sera clairement défini par le pape Pie XII. A voir : le sujet de France 2 sur l’histoire de l’Assomption

L’historique du Vœu de Louis XIII à Abbeville : sur le site abbeville-passion

Un court historique de l'Assomption : dans la revue « ça m’intéresse » Didier Trotereau



Le 14 août à Long, veillée mariale à 18 h à la chapelle Notre dame de Lourdes.Le 14 août à Lamotte Warfusée, veillée mariale et procession à 20 h 30 à l’église St-Pierre.Le 15 août, à l’abbaye de Valloires : la procession partira des grilles de la cour d’honneur à 10 h 30, pour rejoindre l’église abbatiale où Monseigneur Jacques Noyer célébrera la messe à 11 h.Le 15 août, au château de Rambures : 36e fête la Vierge, avec une messe en plein air à 11 h, suivie d’une procession jusqu’à la chapelle.Le 15 août, à 15 h à Notre Dame de Monflières, l’Assomption de la Vierge Marie sera célébrée par une procession suivie d’une messe en plein air.Depuis plusieurs dizaines d'années, le 15 août est l'occasion d'une messe en plein air et d'une procession au château de Rambures.Le 14 août, à Orrouy, messe en plein air à la grotte à 18 h 30.Le 15 août, à Grémévillers, messe en la chapelle de Frétoy à 10 h 30.Le 15 août, à Salency, messe latine suivie d’une procession à la grotte de Lourdes (construite pour les paroissiens ne pouvant faire le pèlerinage) à 11 h.Dont le 15 août, à 10 h 30 à Liesse Notre Dame, et sa célèbre Vierge noire.