Vendus chez Auchan, du foie gras et de la mousse de canard rappelés pour cause de contamination à la listeria

Deux produits commercialisés chez Auchan ont fait l'objet d'un rappel, ces derniers jours, à cause de la présence détectées de listeria mocytogene.Le premier est une mousse de canard au Porto , vendue en portion de 2 x 50 grammes, dont la date limite de consommation est portée au 22 janvier prochain. Le produit, retiré de la vente, est commercialisé sous la marque Auchan, mais provient de la société Madrange qui a mis en place un numéro à destination des consommateurs (05.55.30.03.61 ou 06.60.36.63.96)"Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation" est-il précisé.Quelques jours plus tôt, un autre produit a fait l'objet d'un rappel : il s'agit de tourbillons de bloc de foie gras de canard et figues, vendus en paquets de 135 grammes. Les lots concernés étaient commercialisés entre le 20 et le 23 décembre au rayon Coupe des enseignes Auchan. Cette fois-ci, c'est la société Sapresti Traiteurs qui met en place un numéro de téléphone ; 02.44.01.70.77.