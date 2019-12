Vent violent : Météo France place l'Aisne, la Somme et l'Oise en vigilance orange

Attention, ça va souffler ! L'Aisne, la Somme et l'Oise ont été placés en vigilance orange en raison d'un risque de vent violent. "Forte tempête hivernale demandant une vigilance particulière", explique Météo France. De la Bretagne à aux Hauts-de-France, un très fort coup de vent est attendu ce vendredi soir et cette nuit avec pendant plusieurs heures des rafales tempétueuses.La vigilance est pour l'instant valable de ce vendredi dans la nuit jusqu'à samedi 16h. "On attend des rafales de vent d'ouest de 120/130 km/h sur le littoral et 100 voire 110 km/h dans l'intérieur. Cette tempête évacue la région par l'est en fin de nuit", précise Météo France.La Somme est également placée en vigilance orange pour le phénomène vague-submersion. Le Pas-de-Calais est placé en vigilance jaune. Un brusque renforcement du vent de secteur Ouest est attendu en Manche en milieu de nuit. Il va renforcer temporairement les vagues ainsi que le niveau d'eau. Ce phénomène est attendu entre 23h ce vendredi 13 décembre et 4h ce samedi 14 décembre.