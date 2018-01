Vent violent : Météo France place le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange

Vent violent : les consignes à suivre * Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre.

* Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.

* N'intervenez pas sur les toitures.

* Rangez les objets exposés au vent.

* Prenez, si possible, les premières précautions face aux conséquences d'un vent violent dans votre région.

* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

a placé, ce mercredi, les deux départements duet duen vigilance orange "vent violent". Cette vigilance est valable jusqu'à ce jeudi 11h.Le littoral sera bien sûr le plus concerné par cette vigilance. Météo France détaille ainsi ses prévisions : "En cours de nuit prochaine, une dépression se creuse sur l'Irlande, se décalant vers la Mer du Nord puis les Pays-Bas. Elle s'accompagne d'une perturbation pluvieuse et d'un net renforcement du vent sur les Hauts-de-France.""Après une relative accalmie venteuse en cours de nuit prochaine, le vent orienté de sud-ouest se renforce par la Manche en seconde partie de nuit. En fin de nuit et début de matinée, leseront exposés aux vents les plus forts, orientés d'ouest à sud-ouest, avec des rafales dépassant parfois les 100km/h dans l'intérieur des terres d'une large moitié ouest de ces départements. Sur le littoral exposé, les rafales peuvent dépasser les 110 voire 120km/h."