Vents violents : la Préfecture maritime appelle à la prudence

[#météo] Vigilance : conditions météorologiques difficiles du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2019 - appel à la prudence — PREMAR Manche (@premarmanche) November 27, 2019

Attention, avis de grand vent. La région Hauts-de-France et plus particulièrement le littoral, va être touchée par un épisode de vent violent. "La perturbation se fera sentir à compter du mercredi 27 novembre 2019 à 11h, jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 à 6h00 du matin", explique la Préfecture maritime.La force moyenne du vent sera de 27 à 32 nœuds (soit environ 50 à 60 km/h) et des rafales atteindront 48 à 54 nœuds (90 à 100 km/h). La mer sera agitée, et parfois "très forte".D'où le conseil de prudence du préfet maritime qui "déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS - numéro : 196) pour la sécurité de la navigation et éviter le déclenchement d’opérations de « levée de doute."