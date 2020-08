Vents forts, mer agitée : appel à la prudence sur le littoral des Hauts-de-France

Vents forts et mer agitée

[#Prévention] Conditions météo difficiles prévues le mardi 25 août 2020. Des coups de💨sont attendus avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Le préfet maritime appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence et conseille aux plaisanciers de reporter leur sortie en 🌊 pic.twitter.com/KB5oMmTMCg — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 24, 2020

Des conditions météorologiques difficiles sont prévues ce mardi 25 août sur les côtes des Hauts-de-France, annonce la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui appelle à la plus grande vigilance."La perturbation commencera à se faire ressentir, sur toute la façade, dans la matinée du mardi 25 août 2020 vers 08h00 avec des vents de secteur Sud à Sud-Ouest qui se renforceront et atteindront 30 nœuds (environ 55 km/h) avec des rafales jusqu'à 45 nœuds (environ 80 km/h)", préviennent les autorités.La préfecture déconseille la pratique des loisirs nautiques ce mardi sur le littoral, et invite les plaisanciers à reporter leur départ, en raison d'une mer annoncée agîtée : "La mer deviendra agitée au large pour l’ensemble de la façade Manche et mer du Nord (état de mer 4 sur l’échelle de Douglas – hauteur de vagues de 1.25 à 2.5 m), et jusqu'à forte à très forte (état de mer 5/6 sur l’échelle de Douglas – hauteur de vagues de 2.5 à 6 m) dans l'après-midi".