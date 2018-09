Vents violents : l'alerte météo maintenue par la préfecture maritime

[#Météo] Appel à la #prudence du préfet #maritime sur l'ensemble de la façade Manche et mer du Nord. Vent avec des #rafales pouvant atteindre 100 km/h notamment dans le détroit du Pas-de-Calais. #Mer forte à très forte sur l'ensemble de la façade. pic.twitter.com/A0HjMzQsT5 — PREMAR Manche (@premarmanche) 20 septembre 2018

L'alerte aux vents violents émise le jeudi 20 septembre par la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord est maintenue pour les samedi 22 et dimanche 23 septembre.La perturbation qui a débuté jeudi se prolonge donc. Ce samedi, la météo devrait se montrer plus favorable, mais le temps va à nouveau se dégrader dimanche matin, avec le retour de vents forts voire très forts. Selon Météo France, les rafales pourraient atteindre 80 à 100 km/h dans l'intérieur , et 110 à 120 km/h sur les deux caps.Ce mauvais temps est dû à la dépression formée par l'ancien cyclone "Florence", qui se rapproche de la région.La mer risquant d'être très agitée, la préfecture maritime maintient donc son appel à la vigilance. Elle déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer, et de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran.En conséquence de la pluie et du vent attendus, certains événements prévus ce week-end ont dû être annulés. C'est le cas par exemple du pique-nique des hortillons, prévu dimanche 23 septembre à Amiens.