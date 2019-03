VENTS VIOLENTS. Coupures d'électricité, annulations, transports... : les conséquences dans les Hauts-de-France

Coupures d'électricité

#EnDirect, à 12h30, 20 000 foyers étaient privés d'électricité à @Douaisis_Agglo, @GrandArras, Cambrai et @MEL_Lille. En cause le #vent qui traverse la région. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir l'électricité. 50% des foyers ont déjà été réalimentés. Prochain point : 16h. pic.twitter.com/3TbGgbxF56 — Enedis en NPDC (@enedis_npdc) 10 mars 2019

114 km/h

Le #vent tempétueux se maintient jusqu'en début de soirée de ce dimanche sur les #hautsdefrance. Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/7YUFMtGskA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 10 mars 2019



Accidents, interventions des pompiers

20 000 foyers privés d'à 12h30 dans leet le. C'est le bilan annoncé parce dimanche. Des interventions étaient toujours en cours à 14h dans de nombreuses communes de la région pour rétablir le courant. 50% des foyers ont déjà été réalimentés. Près de 15 000 foyers étaient également privés d'électricité en Picardie à 14h dont 7 000 dans l'Aisne, 4 000 dans l'Oise et 4 000 dans la Somme. Plus d'une centaine d'agents Enedis sont sur le terrain. Météo France a placé les Hauts-de-France en vigilance orange en raison de vents violents qui vont souffler toute la journée. Les rafales les plus fortes seront comprises entre 100 et 120 km/h dans l'intérieur, elles seront un peu plus fortes sur les caps.On a déjà enregistré ce dimanche matin des vents àà Arras (Pas-de-Calais),à Saint-Arnoult (Oise), 110 km/h à Saint-Quentin (Aisne), 108 km/h au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), 109 km/h à Abbeville (Somme), 102 km/h à Lille...



A 11h30, les pompiers du Nord signalaient 22 interventions liées au vent : câbles électriques tombés au sol, arbres couchés... Eseentiellement dans le Valenciennois et le Cambrésis.



A Lille, le service des urgences du CHR a été bloqué par un arbre tombé au sol. A Villeneuve d'Ascq, vers 10h30, un arbre de 15m est tombé sur une voiture faisant un blessé grave, un blessé léger.





A Annoeullin (Nord), une enseigne de magasin a été arrachée par le vent.



Un arbre couché sur l'autoroute A23



Dans le Pas-de-Calais, les sapeurs-pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois, depuis 7h ce matin, pour des matériaux qui menaçaient de tomber, des arbres sur la route ou des fils électriques arrachés. Aucun blessé n'est à déplorer.



A Libercourt, un arbre s'est couché sur les voies d'entrée de l'A1 et des voitures ont été touchées. Pas de blessés graves.



Les sapeurs-pompiers de la Somme sont intervenus plus d'une quarantaine de fois pour des arbres déracinés, des morceaux de toitures envolés ou des câbles électriques arrachés.



Transports

🔴 En raison de l'alerte météo vents violents sur la région HDF, la circulation des trains est interrompue à partir de 14h.



Toutes nos équipes sont actuellement mobilisées pour assurer une reprise du trafic en fin de journée. Infos horaires sur le site. https://t.co/b4vfgTXp9s — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 10 mars 2019

Annulations, parcs fermés...

La représentation de 10 h du cirque Gruss à #Arras annulée à cause du vent. La file à la caisse pour se faire rembourser. pic.twitter.com/1q6IcftorS — Nathalie Labreigne (@labreigne) 10 mars 2019

Cyclisme Grand Prix de Lillers En raison des mauvaises conditions météo avec de fortes rafales de vent, le Grand Prix de Lillers prévu ce dimanche 10 mars est annulé. #grandprixlillers pic.twitter.com/mVOPhqiLBK — Nordsports Mag (@nordsportsmag) 10 mars 2019

est fermé ce dimanche jusqu’à 16 heures. Certains vols sont détournés vers l’aéroport de Charleroi, en Belgique.Le trafic des TER est totalement à l'arrêt depuis 14h, annonce la SNCF . "De nombreux axes sont coupés à cause de la tempête. Cela impose l'arrêt des circulations TER sur tout le territoire des Hauts-de-France. Les équipes SNCF interviennent, reprise progressive du trafic en fin de journée Les équipes sont mobilisées en gare pour accueillir les clients.", écrit sur Twitter Franck Dhersin, vice-président chargé des transports de la région Hauts-de-France., le cirque Gruss a annulé une représentation ce dimanche matin à 10h., les parcs et jardins sont fermés toute la journée, en raison des risques de chutes d'arbres. Les organisateurs du grand prix cyxliste deont aussi pris la décision d'annuler la course.Le semi-marathon de La terre des 2 Caps de ce dimanche àa aussi été annulé.