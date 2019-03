Vents violents : Météo France place le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance orange

© Météo France

Vents violents : conseil de comportement * Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre.

* Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.

* N'intervenez pas sur les toitures.

* Rangez les objets exposés au vent.

* Prenez, si possible, les premières précautions face aux conséquences d'un vent violent dans votre région.

* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

a émis ce samedi un bulletin de vigilance orange sur le, en raison d’un nouveau coup de vents forts attendu ce dimanche. Cette vigilance débutera réellement vers 9 heuresce dimanche et sera valable jusqu’en toute fin de journée. Selon Météo France, "le vent de secteur ouest est accompagné de rafales comprises entre 60 et 80 km/h sur le Nord, le Pas-de-Calais et le nord de la Somme."La nuit prochaine, le vent sera faible. Il se renforcera de nouveau dans la matinée. Le vent le plus fort sera pour la mi-journée ou le début d'après-midi, mais il ne faiblira franchement qu'en fin de journée. Les rafales les plus fortes seront comprises entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur, elles seront un peu plus fortes sur les caps.