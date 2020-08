VIDÉO. Vents violents : des rafales de 126 km/h enregistrées au Cap Gris-Nez

Remarquables rafales de vent pour un mois d'août mesurées ces dernières 12h dans le Boulonnais avec :



99 km/h à Calais, record mensuel (97 km/h le 30/08/1992, depuis 1991)



126 km/h au Cap Gris Nez, pas vu en août au moins depuis 2008 (115 km/h le 13/08/2008)#Francis pic.twitter.com/YXC5ML4FiP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 26, 2020

Vents violents : les images de la mer démontée à Wimereux

Il a soufflé fort, pour un mois d'août. La journée du mardi 25 août, placée sous le signe des vents violents , sur le littoral des Hauts-de-France, a vu des pointes de puissance à Calais et sur le Cap Gris-Nez.Météo France a ainsi relevé des rafales à 99 km/h à Calais, du jamais vu au mois d'août depuis août 1992 (97 km/h). Plus fort encore, au Cap Gris-Nez : des pointes à 126 km/h ont été enregistrées, "pas vu en août au moins depuis 2008". À l'époque, on avait alors mesuré 115 km/h.Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme sont toujours placés en vigilance jaune, ce mercredi.