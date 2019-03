Vents violents : le trafic SNCF totalement à l'arrêt ce dimanche dans les Hauts-de-France

🔴 En raison de l'alerte météo vents violents sur la région HDF, la circulation des trains est interrompue à partir de 14h.



Toutes nos équipes sont actuellement mobilisées pour assurer une reprise du trafic en fin de journée. Infos horaires sur le site. https://t.co/b4vfgTXp9s — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 10 mars 2019

Je dis a la direction SNCF qu il faut qu on se parle et que l on mette en place un programme pertinent de coupe d arbres le long des voies une bonne fois pour toute!! @hautsdefrance pic.twitter.com/olJrXyHDad — Franck Dhersin (@FDhersin) 10 mars 2019

Aucun train ce dimanche après-midi dans les. Laa annoncé en début d'après-midi l'arrêt total du trafic TER à cause des vents violents. Des arbres, des panneaux publicitaires et divers objets se sont retrouvés sur les voies ces dernières heures."De nombreux axes sont coupés à cause de la tempête. Cela impose l'arrêt des circulations TER sur tout le territoire des Hauts-de-France. Les équipes SNCF interviennent, reprise progressive du trafic en fin de journée Les équipes sont mobilisées en gare pour accueillir les clients.", écrit sur Twitter, vice-président chargé des transports de la région Hauts-de-France.« Toutes nos équipes sont actuellement mobilisées pour assurer une reprise du trafic en fin de journée », précise la SNCF sur son site internet La région Hauts-de-France est actuellement en vigilance orange . Le vent a soufflé à plus de 100 km/h ce dimanche.Cet arrêt du trafic a toutefois peu de conséquences pour les usagers, beaucoup moins nombreux le dimanche après-midi dans les TER.