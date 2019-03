Vents violents : Xavier Bertrand et la région étrillent la SNCF sur sa gestion des perturbations

Je dis a la direction SNCF qu il faut qu on se parle et que l on mette en place un programme pertinent de coupe d arbres le long des voies une bonne fois pour toute!! @hautsdefrance pic.twitter.com/olJrXyHDad — Franck Dhersin (@FDhersin) 10 mars 2019

Affichage défaillant et vente de billets erronés

Ce que les gens veulent, c'est être informés, de pouvoir s'organiser

ASKIP : la SNCF et la tempête de trop...

Vers un plan d'élagage ?

On supprimerait 90% des aléas si la SNCF se mettait à beaucoup mieux entretenir les voies

La vice-président des Hauts-de-France délégué aux Transports avait eu des mots forts, sur Twitter, depuis dimanche après l'interruption du trafic dû au nombre d'arbres tombés sur les voies.Mais une autre voix s'est associée à la sienne, ce mardi, avec la lettre du président de la région Xavier BertrandSon courrier porte notamment sur les manquements du géant ferroviaire en matière d'information. "Nous constatons une nouvelle fois des dysfonctionnements majeurs concernant l'information fournie lors des situations perturbées aux usagers" démarre Xavier Bertrand, qui précise avoir été informé de l'interruption du trafic par la presse.Il pointe également plusieurs cas précis, comme en gare de Saint-Quentin où "alors que certains TER étaient annoncés comme supprimés,pour les destinations de"L'affichage dynamique et les annonces sonores en gare, puisque de nombreux trains étaient affdichés 'à l'heure' alors même qe les TER avaient ét s upprimés sur ces lignes" renchérit-il plus loin.Franck Dhersin, joint par téléphone, ne dit pas autre chose. Alors que les agents de la SNCF n'ont pas démérité pour débarrasser les voies, le manque de communication a été pour lui l'un des problèmes majeurs de ces intempéries."Les gens comprennent qu'il peut y avoir une tempête exceptionnelle et que donc il y a des dégâts. Ça arrive partout et forcément ça impacte les trains. Mais" insiste-t-il"Je tourne beaucoup en Europe en ce moment pour voir comment les autres systèmes fonctionnent" ajoute le "monsieur transports" de la Région. "C'est pas toujours excellent maisLes gens prennent le train le matin, ils attendent un train long, c'est un train court qui arrive et ils ne le savent pas." Et d'ajouter : "Les autres pays savent le fair,e on devrait pouvoir le faire aussi !."Dans son courrier, Xavier Bertrand pointe(élagage, débroussaillage...) effectués aux abords des voies du réseaux de lignes classiques", ce qui n'est pas le cas sur les lignes à grande vitesse. Au point de s'interroger : "Y aurait-il des trains et des voyageurs de première et de seconde classe au regard du groupe SNCF ?".Franck Dhersin indique d'ailleurs qu'un projet de plan d'élagage est en cours d'élaboration. "Organisons nous,de manière à ce que d'ici un an, un an et demi, tout soit réglé et qu'un arbre qui tombe devienne une exception ! Là,Or si c'était bien entretenu, si c'était bien organisé, si c'était réfléchi, on aurait pas ce genre de problèmes !"Encore une fois, il prend exemple sur l'Allemagne la semaine dernière, en Bavière où il y a beaucoup d'arbres et de forêts. "Je peux vous dire que le long des voies de chemin de fer,. On supprimerait 90% des aléas si la SNCF se mettait à beaucoup mieux entretenir les voies.