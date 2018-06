Un Vervinois et un Lensois parmi les plus belles barbes de France

Jocelin Sparapan, prix coup de coeur du jury au championnat de France 2018 / © Championnat de France de Barbe 2018

Jordan Lourdel, élu champion de France de Barbe dans la catégorie Freestyle / © Championnat de France de Barbe 2018

Les Hauts-de-France ont été fièrement représentés samedi soir au championnat de France de barbe. Jocelin Sparapan, venu de Vervins dans l'Aisne, remporte le prix coup de cœur du jury, grâce à la qualité de sa barbe, sa coupe et son style.Un autre candidat, cette fois-ci du Pas-de-Calais, s'est aussi distingué. Jordan Lourdel, originaire de Lens, remporte le prix de la Barbe Freestyle.Jordan Lourdel est aussi connu à Lens pour être très investi dans la lutte contre le cancer. Il marche beaucoup pour récolter des fonds afin de faire avancer la recherche.Pour la deuxième édition de ce championnat , 62 candidats devaient défiler devant un jury, chargé d'évaluer le caractère, la densité et la couleur de la barbe, ainsi que la vitalité du poil, et l’harmonie avec la morphologie du visage.16 candidats étaient originaires des Hauts-de-France.