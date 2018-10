le bataillon du Pacifique

Créé en avril 1916, lecomprenait deux compagnies composées de travailleurs, natifs de la Nouvelle-Calédonie, et de Tahitiens. Ils sont arrivés dans un milieu hostile pour joindre leLeur objectif faire reculer l'ennemi allemand. Sur la plaque commémorative du village figurent les noms des 47 tués 10 Tahitiens et 37 Calédoniens. Le village leur a rendu hommage jeudi dernier, en présence de Caroline Tang, la déléguée de la Polynésie Française à Paris.Entre 1914 et 1918, un millier de soldats kanak participèrent à la première Guerre mondiale au sein du Bataillon des tirailleurs du Pacifique. Le site Internet de la Mission du centenaire raconte leur histoire.