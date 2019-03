Viande de cheval : 3 chiffres pour comprendre pourquoi les Hauts-de-France sont les plus gros consommateurs

300

Pourquoi les Hauts-de-France sont les plus gros consommateurs de viande de cheval

Si on vous dit viande de cheval, vous pensez peut-être plus au scandale des lasagnes Findus (en 2013, de la viande de cheval avait été retrouvée dans des lasagnes au boeuf) qu'à un bon steak ou à du saucisson ? Et pourtant,C'est, en grammes, la consommation moyenne, par an et par habitant, de viande de cheval en France. Depuis les années soixante-dix,Mais certaines traditions perdurent et c'est dans les Hauts-de-France qu'on trouve encore les plus gros consommateurs."J'en mangeais chez mes grands-parents paternels parce que le boucher chevalin faisait partie de leur famille, donc on mangeait du cheval", résume par exemple une cliente. Sur le marché d'Anzin, il n'y a qu'une boucherie chevaline, mais les acheteurs n'ont pas disparu.C'est le pourcentage de viande de cheval consommée en France qui est mangée dans la région. S'ils sont de moins en moins nombreux, les clients des Hauts-de-France sont toujours fidèles à la boucherie chevaline.Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu en arrière. Avant les années soixante, ce ne sont pas des tracteurs, mais des chevaux qui aidaient les paysans dans les champs ou dans les mines. Une fois trop vieux, ils terminaient dans l'assiette.Pierrick Dremière est à la tête d'une boucherie chevaline créée il y a trois générations à Valenciennes. Son métier est en voie de disparition mais pour lui, la boucherie chevaline est un "maillon indispensable" pour toute la filière équine.Autant d'arguments que la filière veut mettre en avant pour que la tradition se perpétue.