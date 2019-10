Victoire de l'Amiens SC face à l'OM : “Les garçons ont vraiment bien joué le coup”, savoure Luka Elsner

#ASCOM (3-1) 🎙️ Elsner : "Quand on fait des efforts comme ils l’ont fait ce soir, en se battant comme des lions et bien ils sont récompensés. C’est bien de savourer." pic.twitter.com/O3e9QMHh6C — Amiens SC (@AmiensSC) October 4, 2019

"L'un des matchs les plus complets"

L'interview de Régis Gurtner après la victoire face à l'@OM_Officiel 3-1. ⬇️ pic.twitter.com/GtXwhiX4kg — Amiens SC (@AmiensSC) October 4, 2019

Les Amiénois n'ont décidément pas peur des gros. Après avoir battu Lille, tenu tête à Lyon, l'Amiens SC s'offre l'OM. Une victoire qui n'était pas arrivée depuis 1928...Pas de quoi tomber dans l'euphorie comme le souligne l'entraîneur de l'ASC Luka Elsner, mais tout de même. "Je suis content pour les joueurs, qui se sont battus comme des lions sur chaque ballon et ils sont récompensés", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.L'ASC a su entamer cette rencontre comme il faut avec un premier but marqué par Haitam Aleesami dès la 11e minute de jeu. L'OM, privé de 5 joueurs majeurs, a pu compter sur son butteur Dario Benedetto qui égalise à la 23e.Juste avant la pause, les Amiénois profitent des erreurs de la défense marseillaise. Sehrou Guirassy redonne l'avantage aux Picards sur pénalty (2-1).Restait à tenir en seconde période et c'est ce que les Amiénois ont su brillamment faire. "Ça a été l'un de nos matchs les plus complet, sur l'engagement, la manière de presser, de mettre en difficulté l'adversaire, on commence à avoir plusieurs armes dans nos mains et on arrive à les utiliser à bon escient", a affirmé Luka Elsner.L'ASC sort sa grosse défense face aux assauts des Marseillais. L'équipe picarde parvient même à prendre le dessus au terme de plusieurs occasions manquées. Sur un contre dans les arrêts de jeu, Mendoza, superbement servi par Diabaté sur un extérieur pied gauche, assure la victoire sur le score de 3-1.Pleine satisfaction pour l'entraîneur de l'ASC : "les garçons ont vraiment bien joué le coup. Une des clés était de limiter leur qualité d'expression et on l'a bien fait, hormis 15 minutes après notre premier but. C'est très bien pour le club, c'est un moment important."Les Amiénois réalisent une très bonne opération en grimpant provisoirement de la 16e à la 11e place (11 points) et en s'éloignant de la zone de relégation. Prochain match face à Nîmes en déplacement le 19 octobre.