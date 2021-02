Victoire du RC Lens à 4-2 contre Nantes et qualification aux 16èmes de finale de la Coupe de France

Le RC Lens a battu Nantes 4-2 et s'est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France.

Célébration d'un but du RC Lens pendant le match contre Nantes, qu'ils ont remporté (4-0). • © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Les Sang et Or continuent sur leur lancée et semblent inarrêtables ! Lens s'est qualifié mercredi pour les 16es de finale de Coupe de France en battant Nantes 4-2.

La défaite des Nantais a été accentuée par l'éviction de Raymond Domenech, après une série de 15 matches sans victoire en championnat. L'équipe est désormais barragiste.

Le RC Lens, tout proches de places européennes

Surprenants promus et désormais tout proches des places européennes en Ligue 1, les Lensois ont offert un festival offensif sous l'impulsion de Corentin Jean, auteur d'un doublé, tout comme le Nantais Kader Bamba.

Ce sont pourtant les Canaris nantais qui ont ouvert la marque par une frappe de Kader Bamba, trouvé seul au point de penalty par un centre en retrait de Randal Kolo Muani (1-0, 24e). Mais Lens a très vite égalisé sur un mouvement similaire, avec un centre de Jonathan Clauss coupé par Corentin Jean (1-1, 27e).

Les Sang et Or ont ensuite pris le large avec une frappe croisée de Cheick Doucouré à l'entrée de la surface (1-2, 36e), une belle frappe croisée de Jean, lancé dans le dos de Nicolas Pallois (1-3, 39e), et une frappe d'Arnaud Kalimuendo, bien servi par Jean (1-3, 58e).

L'addition aurait pu être plus lourde sans plusieurs arrêts du gardien nantais Denis Petric ou encore la barre transversale qui a repoussé une frappe de Tony

Mauricio (44e).

Une victoire qui réjouit les fans, et qui devrait également réjouir Raphaël Varane, qui s'était dit ravi de la saison des Sang et Or lors d'une interview du JT de France 3 Nord Pas-de-Calais ce lundi.