Victoire sans gloire pour le LOSC face à Dijon

Enfin une victoire ! Après deux matchs nuls, les Lillois se sont enfin imposés contre Dijon, 1-0, au stade Pierre Mauroy. Si les Dogues ont mené le jeu tout le long du match, c’est à une erreur de leurs adversaires qu’ils doivent leur victoire.



Un but en deuxième mi-temps, à la 72ème minute… Après un centre d’Ikoné, le dijonnais Lautoa rentre le ballon dans sa propre cage. Une première mi-temps sans occasions

La première mi-temps n’a pas été brillante pour les Lillois, qui peinaient à ouvrir les occasions. Elle a été marquée par un carton jaune pour Said sur Koné à la 29ème minute et quelques avancées dangereuses des dijonnais sur la surface lilloise.



A l’issue de ce match, les Dogues se maintiennent en deuxième position au classement, derrière le PSG. Ils creusent l’écart avec leur adversaire de dimanche prochain, Saint-Etienne (4e), avec 11 points de plus.