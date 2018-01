Victoires de la musique : trois artistes des Hauts-de-France nommés

Louane - Si t’étais là

Juliette Armanet - L’Amour en Solitaire

Albin de la Simone - Le grand amour

Louane et Juliette Armanet, deux chanteuses originaires du Nord Pas-de-Calais et le Picard Albin de la Simone font partie des artistes en lice pour les Victoires de la musique, dont la 33e édition aura lieu le 9 février à la Seine musicale, selon la sélection dévoilée ce mardi.Chez les femmes, alors qu'on attendait Camille pour la catégorie reine d'"artiste féminine", ce sont Charlotte Gainsbourg, Catherine Ringer etqui sont en lice., la benjamine (21 ans) mais déjà titrée avec la Victoire de l'"albumrévélation" en 2016 avec son premier disque, a confirmé avec son deuxième opus éponyme dans le top 10 des meilleures ventes en 2017.La chanteuse originaire d'Hénin-Beaumont est également nommée avec "Si t'étais là" dans la catégorie "Chanson de l'année. Ses concurrents : Bigflo & Oli - Dommage | Kyo - Ton mec | Soprano - RouleDans la catégorie "Album révélation de l'année", on trouve la chanteuse née à LilleLes autres nommés dans cette catégorie Aliose - Comme on respire | Petit Biscuit - Présence.Enfin dans la catégorie "Album de chansons", on retrouve l'Amiénois, en concurrence avec Brigitte - Nues et Mc Solaar - Géopoétique.Trois nominations pour la région. Combien de Victoires à l'arrivée ?