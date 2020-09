VIDEO. 3 septembre 1974 : vivez l’élection de la reine de l’ail à la foire d’Arleux

De quand date ce reportage ?

Les trois jours de fête de la foire d'Arleux en 1974

De quoi parle-t-il ? Qui voit-on ?

Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !

Ce reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais, le 3 septembre 1974. Il a été réalisé par le journaliste Louis Doucet.Nous sommes à Arleux (près de Douai dans le Nord) et les 200 habitants se préparent à la foire du village. Trois jours de festivités pour magnifier un an de travail. Celui de la spécialité de ce petit coin du bassin houiller, l’ail fumé.Les paysans nous y expliquent comment ce bulbe est transformé grâce à la tourbe brûlée et les cuisinières nous racontent comment le concocter en délicieuse et généreuse soupe : « Vous mettez deux grosses casseroles d’ails et après, vous mettez 5 kilos de carottes, 5 kilos de pommes de terre, une livre de beurre, un paquet de poivre et une livre de sel ». On cuit, on mixe et c’est prêt !L’ail est même béni dans l’église Saint-Nicolas du village où le prêtre psalmodie : « Nous te prions de bénir et de conserver cette récolte que nous avons reçu de ta bonté. Et accorde à tous ceux qui en useront dans leur nourriture d’être protégés dans leur santé. »Entre les parades, les bals et la fanfare locale, il ne faut surtout pas manquer l’élection de la treizième reine de l’ail, Betty Vandenadele.On aime la poésie du journaliste. On aime les fichus fleuries sur la tête des ouvrières qui bonch’tent, entendez « préparent les bouquets d’ail ». On aime les sabots à carreaux et l’accent si particulier de l’homme casquetté : « Y’a trois semaines qui fait sec et maintenant que c’est la foire, voilà qu’il va pleuvoir. ».On aime les bottines des majorettes, les ambiances, les manèges et l’élection de la reine de l’ail qui pour l’occasion gagne son poids en gousses ! Un bonheur…La foire d'Arleux, une fête traditionnelle qui existe depuis 1962 et qui aura lieu les 5 et 6 septembre 2020