VIDEO. Adrien Quatennens, député de La France insoumise, reprend du Thiéfaine sur C8

Quand les politiques font le show., député de, élu dans une des circonscriptions lilloises lors des législatives de 2017 a accepté de dévoiler ses talents de rocker sur le plateau des "Terriens du dimanche". L'émission, enregistrée, sera diffusée ce dimanche 1er avril sur C8.Mais le producteur de l'émission, Stéphane Simon en a d'ores et déjà dévoilé un extrait sur Twitter. "Confessions d'un never-been", chante Adrien Quatennens. Une chanson d'J'ai volé mon âme à un clown,Un cloclo mécanique du rock'n'roll cartoonJ'ai volé mon âme à un clownUn clone au coeur de cône du rêve baby baboonJ'ai volé mon âme à un clown

Pour l'intégrale de la chanson en bonne qualité, il faut donc patienter jusqu'à dimanche. En attendant, voici l'original, sorti en 2005.

Confessions d'un Never Been (VIXI Tour XVII au Palais des Sports 2015)



Adrien Quatennens est musicien depuis son plus jeune âge. Joueur de batterie et de guitare, il a fondé son propre groupe, Chicons Gratin, avec des amis vers l'âge de 15 ans, révélait Marianne en juillet 2017.



Il avait également annoncé en février dans "On n'est pas couché", sur France 2, qu'il était en train de former un groupe de musique avec des collaborateurs du groupe France insoumise à l'Assemblée étaient musiciens. Un groupe en répétition si l'on en croit les photos publiées par le jeune député insoumis sur son compte Twitter.

Il y a quelques années, avant de m’engager en politique, j’avais un groupe. J’ai découvert que plusieurs collaborateurs du groupe Fi à l’Assemblée étaient musiciens. On est en train de monter un groupe. Malgré le peu de temps qu’on a à y consacrer, ça défoule ! #ONPC pic.twitter.com/a299pPmfby — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 24 février 2018